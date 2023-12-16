روبي تشعل الأجواء بغنائها في السعودية .. وتتألق بفستان جلدي قصير

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة المصرية روبي مساء أمس على المسرح في الرياض بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات مهرجان "ميدل بيست ساوند ستورم".

روبي ارتدت فستاناً جلدي باللون الأسود، وقدمت على المسرح أغنية "حتة تانية"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.

وشهد غناء روبي تفاعل كبير من الجمهور.

يذكر أن روبي كانت قد أطلت في موسم رمضان 2023 بمسلسل "حضرة العمدة" وهو بطولة الممثلين أحمد بدير، أحمد رزق، بسمة، رياض الخولي، صلاح عبد الله، سميحة أيوب، وفاء عامر، محمود عبد المغني، عبد العزيز مخيون، دينا، نهلة سلامة، إدوارد، محمد الصاوي، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

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