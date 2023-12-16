تسريب فيديو لبطل "الطائر الرفراف" مع إمرأة مجهولة..وهكذا تصرفا

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام تركية عن ان بطل مسلسل "الطائر الرفراف" مارت رمضان ديمير قد شوهد مع امرأة مجهولة بوقت متأخر في الليل، الا انهما افترقا بعد ان انتبها لوجود المصورين.



وكان تم تداول فيديو لـ مارت رمضان ديمير يظهر توجه أحد الصحفيين اليه بالقول: "قبل أيام لم تنضم لحفل ميلاد عفراء ساراتش أوغلي وأيضًا لم تنضم لحفل جوائز الفراشة الذهبية:

مارت: نعم.

الصحفي: "نعرف بأنك كنت مريض والان تعافيت، كيف حالك؟

مارت: شكرًا

الصحفي: "لماذا لم تنضم للحفل؟"

مارت: كنت مريض كما تعرف.