شيرين عبد الوهاب بتصرّف لافت بعد انفصالها عن حسام حبيب

ميرنا وليد - بيروت - بعد إعلان طلاق الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن الفنان حسام حبيب، قامت بحذف صورها معه عن حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ما عدا الصور القديمة التي كانا فيها أصدقاء.
وكانت قد أحدثت الحياة الخاصة لـ شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب جدلا كبيرا بين الجمهور، وبعد خبر انفصالهما رسميا، نقلت وسائل إعلام رد من حسام حبيب على هذا الأمر، قائلا: "معرفشي حاجة".
وانفصلت شيرين عبد الوهاب رسمياً عن زوجها الفنان حسام حبيب، بعد زواج دام أكثر من خمسة سنوات.
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