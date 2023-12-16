حنان أبو الضياء تكتب عن : "برج بلا ظل" الفيلم الذي يمكن قراءته على عدة مستويات

ياسر رشاد - القاهرة - "البرج بلا ظل".. الفيلم المتجذر بعمق في المفارقة المعاصرة في بكين؛ الذى يبتعد به المخرج الصيني تشانج لو عن موضوعه المفضل المتمثل في التداخل بين العاطفية والجغرافية في فيلم يمثل فصلاً جديدًا ناضجًا لمخرج كان إنتاجه مميز منذ Grain In Ear ، الذي منحه الاهتمام الدولي .

يعرض "البرج بلا ظل" بمهرجان الجونة ضمن المسابقة غير الرسمية على الرغم من أن الفيلم يمر بلحظات بطيئة، إلا أن تحولتها الدرامية مؤثرة لأشخاص يبحثون عن التواصل في بكين المعاصرة، وهي دراما تتسلل في سلسلة متشابكة من التأملات حول الحياة في جمهورية الصين الشعبية ح في تمركز للسرد ،عن ناقد طعام مطلق يعاني من مشاكل الأب ويتواصل مع زميلة أصغر منه بكثير.

اسم الفيلم مأخوذ من أحد معالم المعبد البوذي الذي يعود تاريخه إلى القرن الثالث عشر في منطقة شيتشنج في بكين ، وهو المعبد الأبيض . التصميم الغريب للمعبد يجعل من الصعب رؤية ظله. وقد أدى هذا إلى ظهور الأسطورة المحلية القائلة بأن ظله يمكن العثور عليه بالفعل على بعد حوالي ألفي ميل في التبت، الموطن الروحي للمعبد. يتم استخدامه كناية عن مرحلة من حياة بطل الرواية، ومن هنا جاء الاسم البرج بلا ظل .

نحن أمام رجل رجل في منتصف العمر يعيش بمفرده في بكين يلتقي بمصورة شابة في العمل. تعرف مكان وجود والده الذي فقد الاتصال به لأكثر من 40 عامًا. وبتشجيع من المصورة، يواجه والده ويستعيد العلاقة المفقودة بين الأب والابن منذ زمن طويل

فيلم "برج بلا ظل"

"برج بلا ظل" هو فيلم يمكن قراءته على عدة مستويات، ويمكن أن يصل إلى جمهور المهرجانات الصبور على الرغم من أنهم قد لا يلتقطون مجموعة من المراجع الثقافية والأدبية المحلية التي نشرها هنا الكاتب والمخرج، الذي لديه تراث كوري وعمل بين الصين وكوريا. في الواقع، يمكن أن يكون هذا، في بعض النواحي، سمة فنية أوروبية في استكشافه لشخصيات الطبقة الوسطى التي لديها قضايا الطبقة الوسطى ، وربما ليس من قبيل المصادفة أن هناك العديد من الإشارات إلى الثقافة الفرنسية. لكن الفيلم أيضًا متجذر بعمق في المفارقة التي تعيشها بكين المعاصرة، والتي تم تصويرها هنا على أنها مدينة المنفى؛ مدينة ممزقة بين التقليد والحداثة.

عندما يبدأ مراجع المطعم جو وينتونج (شين باي تشينج) في الحديث عن الصرح الذي يعطي الفيلم عنوانه، معبد ستوبا الأبيض (أو معبد مياويينج) في منطقة شيتشنج المترامية الأطراف في المدينة، يخبر المصورة الشابة أويانج وينهوي (هوانج ياو) أنه لا يمكن رؤية ظلها لأنها تقع بعيدًا على هضبة التبت. هناك الكثير من التاريخ الذي يجب تفكيكه في هذا التعليق. هناك أيضًا الكثير مما يجب قوله ؛ مزيج مثير للاهتمام من الحنين إلى الماضي والسخرية، في مشهد حيث مجموعة من أصدقاء المدرسة في منتصف العمر يسكرون ويتأثرون أثناء لم شملهم السنوي ويبدأون في غناء أغنية تسمى "Beijing Welcomes You"، من تأليف للألعاب الأولمبية الصيفية 2008.

ومع ذلك، فإن أحدث أعمال المخرج تدور أيضًا حول تاريخ شخصي عالمي، والأشياء التي ننسى أن نتتبعها لأننا، مثل وينتونج، لدينا الكثير مما يحدث. على الرغم من أن هذا فيلم مختلف تمامًا، إلا أن تعمقه البطيء في الصدمات الماضية والعلاقة المركزية بين كاتب أكبر سنًا وامرأة أصغر سنًا من خلفية صعبة سيجعل الكثيرين يشعرون بالنغمة الأكثر رومانسية بحزن، بل ومرح في بعض الأحيان.

فيلم "برج بلا ظل"

يعيش وينتونج البالغ من العمر أربعين عامًا بمفرده في الشقة الضيقة التي ورثها عن والدته المتوفاة، في معبد وايت ستوبا. مطلق ولديه ابنة صغيرة لطيفة وذكية تعيش مع أخته حادة اللسان وزوجها. على الرغم من أنه كثيرًا ما يأتي إليها، أحيانًا في حالة سكر، في وقت متأخر من الليل للاطمئنان عليها. جو، الكاتب الذي يبدو أن موهبته في الشعر لم تعادل أبدًا حبه له، مطلق ومنفصل عن والدة سمايلي، وتوفيت والدته مؤخرًا. عندما كان جو في الخامسة من عمره، اتُهم والده بالتحرش الجنسي في حافلة المدينة، فطردته والدته. ولم يتواصل جو معه منذ ذلك الحين.

على الرغم من أن العلاقة المزدهرة بين وينتونج ووينهوي تدق أجراس التحذير في البداية من مخرج آخر في منتصف العمر يجمع بين رجل في منتصف العمر وامرأة شابة جميلة، فإن الأمر لا يسير على النحو الذي قد يتوقعه المرء. رقة اللمسة في الفيلم لا تظهر فقط في قصة الحب الحلوة والمرة في مركزه، ولكن في ثروة من التفاصيل التي تبدو هامشية.

فيلم "برج بلا ظل"

فيلم"البرج بلا ظل" يشير بشكل متكرر إلى مستويات الشكليات ، وتحافظ الكاميرا على مسافة محترمة، مفضلة اللقطات الطويلة أو المتوسطة على اللقطات القريبة. صعودًا ونقل الطبيعة المقاومة لمشاعر شخصياتها من خلال رصد الأبواب والنوافذ والممرات السفلية وفي المرايا وحتى باستخدام مقلاة من وصول الزوجين المؤقتين إلى فندق الحب في كاميرا CCTV الخاصة بموظف الاستقبال حتى تحولهما الى مشاعر من لحم ودم. وفي حال كنا بحاجة إلى الحث على أن هذا الفيلم الرقيق هو أيضًا تأمل عميق حول ما يوحد الناس ويفرقهم، فقد تم الكشف بعد ذلك عن أن موظف الاستقبال نفسه يقرأ تفكيك الحب للبنيوي الفرنسي الشهير رولان بارت ( أجزاء من خطاب غرامي )؛ لقد كان كان خطاب العاشق، عند نشره عام 1978، ثوريًا: فقد استخدم رولان بارت بشكل غير مسبوق أدوات البنيوية لاستكشاف ظاهرة الحب الغريبة. غني بالمراجع التي تتراوح من فيرتر لجوته إلى وينيكوت، ومن أفلاطون إلى بروست، ومن بودلير إلى شوبرت، يرسم خطاب العاشق ببراعة صورة سيجد فيها كل قارئ أصداء لنفسه؛ وهو مافعله فيلم "برج بلا ظل"

فى "البرج بلا ظل" نحن أمام أنشودة من دفء التصوير ، باستخدام المداخل أو الانعكاسات أو التصوير السريع. والموسيقى التصويرية بارعة بنفس القدر، والنتيجة المستخدمة بدقة للملحن شياو لها ازدهار مميزة. هناك لمسة خيال علمي تصاحب معظم مناظر المعبد الأبيض ، تقريبًا كما لو كان جسمًا غامضًا يحوم في خلفية حياة جو. وإذا كانت إيقاعات ليو شينزو تبدو بلا شكل إلى حد ما في البداية.

تقدم الفيلم إلى الأمام، و كشف عن أقواس التغيير ليس في المواجهات الدرامية أو الاكتشافات المفاجئة ..الفيلم يمثل تلك النقطة الحرجة في منتصف زمن المرء ، مع ثقل الماضي والمستقبل بالتساوي على كلا الجانبين، يمكن أن تشعر بالارتباك وفقدان الاتجاه فجأة، كما هو الحال عندما تكون الشمس في سماء المنطقة مباشرة ولا تلقي بظلالها.

فيلم "برج بلا ظل"

إذا كان الفيلم يسير بمثل هذه النزهة الهادئة والممتعة يمكن القول أنه يحتوي على نفس القدر من الرومانسية المؤقتة لجو مع المصورة أويانج البالغة من العمر 25 عامًا مع تجديد أكثر ترددًا لنوع من العلاقة مع والده. دون علم جو، كان والده يقوم برحلات شبه منتظمة لمسافة 300 ميل بالدراجة إلى بكين من منزله في بلدة ساحلية، فقط لإلقاء نظرة غريبة على ابنه وابنته وحفيدته.

الكثير من الحوادث والملاحظات فى فيلم المخرج الصيني تشانج لو "البرج بلا ظل"؛ حيث تتعثر علاقة مستقبلية محتملة قبل أن تبدأ، يتم إصلاح الرابطة المكسورة من الماضي بحذر. فيلم "البرج بلا ظل" هو حكيم جدًا وصادق جدًا في التعامل مع رياح الحظ الساخرة التي لا يمكن التنبؤ بها، بحيث لا يمكنه التأكيد على أن كل شيء سيتوازن دائمًا بشكل أنيق. لكنها تشير إلى أن منتصف العمر له وسائل الراحة وكذلك خيبات الأمل. هناك عزاء براق في إدراك التشابك المعقد للاتصالات غير المرئية بالماضي، وبالأشخاص الذين يدورون في فلكنا، وبالمكان الذي نسميه وطننا ، والتي تجعلنا معلقين في مركز حياتنا في أي لحظة. لا يمكنهم إيقاف السقوط الحر. لكن يمكنهم إبطاء الحركة بما يكفي ليتمكنوا من رؤية المنظر، كما يمكنهم تخفيف حدة الهبوط.