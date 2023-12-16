موعد عزاء المخرج أحمد البدري

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد أسرة المخرج الراحل أحمد البدري، لاستقبال العزاء يوم، الأحد المقبل، بمسجد الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب.

وفاة المخرج أحمد البدري

وكان توفى المخرج أحمد البدري، مساء أمس، الجمعة، بعد تدهور حالته الصحية مما ادى إلى دخوله العناية المركزة بمستشفى معهد ناصربسبب مرض السكر والذي نتج عنه بتر قدمه.

المخرج أحمد البدري

المخرج أحمد البدرى تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم إخراج وتمثيل سنة 1977، والتحق بالمعهد العالي للسينما قسم إخراج وتخرج سنة 1985، وبدأ حياته الفنية ممثلا في عدة أعمال أبرزها صيام صيام، ليلة القبض على فاطمة.

عمل المخرج أحمد البدرى كمخرج مساعد في عدد من الأعمال الفنية منها فيلم مافيا وبيت للحب والرعب وزيزينيا وغيرها، وخاض بعد فترة تجربة اﻹخراج من خلال فيلم غاوي حب عام 2005، ويليه فيلم لخمة راس، ليصبح له رصيد من الأعمال الفنية الناجحة أبرزها كيد النسا، عمر وسلمى 2، غش الزوجية.

قدم آخر أعماله فيلم "الشنطة" من بطولة بيومى فؤاد وشريف دسوقى وشرين، تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج أحمد البدرى.