تقرير طبّي يحسم الجدل ويكشف سبب وفاة ماثيو بيري نجم فريندز

كشف مكتب الفحص الطبي في مقاطعة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أن سبب وفاة الممثل الأمريكي ماثيو بيري، البالغ من العمر 54 عامًا، هو تناوله جرعة زائدة من مخدر الكيتامين، بالإضافة إلى الغرق وأمراض القلب.

وجاء هذا التقرير الطبي بعد انتشار جدل واسع في الولايات المتحدة حول أسباب وفاة ماثيو بيري، حيث أثارت الأسباب المعلنة للوفاة التي تم الإعلان عنها من قبل الجهات الأمنية، الكثير من الشكوك والتساؤلات.

وعُثر على ماثيو بيري، المعروف بدوره “تشاندلر بينغ” في المسلسل التلفزيوني الشهير “فريندز”، متوفيًا في الجاكوزي بمنزله في لوس أنجلوس يوم 28 أكتوبر الماضي.

وبحسب التقرير الطبي، فإن مستويات الكيتامين في دم ماثيو بيري كانت أعلى بكثير من المستوى الآمن، مما أدى إلى حدوث اضطرابات في الجهاز العصبي المركزي، وانخفاض معدل ضربات القلب، والتنفس، مما أدى إلى الغرق.

كما أن أمراض القلب التي كان يعاني منها ماثيو بيري، ساهمت في وفاته، حيث ساهمت في ضعف القلب وعدم قدرته على ضخ الدم بشكل كافٍ.

وبذلك، يكون سبب وفاة ماثيو بيري هو تناوله جرعة زائدة من مخدر الكيتامين، بالإضافة إلى الغرق وأمراض القلب.