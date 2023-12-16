بالفيديو: عمرو أديب يعلن طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

أعلن الإعلامي عمرو أديب، طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب من زوجها الفنان حسام حبيب للمرة الثانية.

وقال أديب، في برنامجه “الحكاية” الذي يقدمه عبر شاشة “MBC مصر”، إنه اتصل بشيرين عبد الوهاب، بعد انتشار أخبار عن طلاقها، وأكدت له الخبر، وقالت إن الانفصال تم بهدوء وبرضاء الطرفين، دون أي مشاكل.

وأضاف أديب، أن شيرين عبد الوهاب قالت له إنها بخير، وحسام حبيب أيضًا بخير.

وتزوجت شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب في شهر أبريل عام 2018، في حفل بسيط اقتصر حينها على حضور الأهل والأصدقاء المقربين من الثنائي.

وسبق أن انفصلت شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب في شهر ديسمبر عام 2021، بعد ثلاث سنوات من زواجهما.

وقالت شيرين عبد الوهاب، حينها، في بيان رسمي، إن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب.

وبعد سلسلة خلافات واتهامات وجهتها شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب بعد طلاقها منه في المرة الأولى، عادا الثنائي مجددًا وعقدا قرانهما في شهر نوفمبر عام 2022.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد أصيبت بأزمة نفسية، دخلت على إثرها المستشفى، وأكدت وقتها أن زوجها حسام حبيب هو السبب في هذه الأزمة.

وبعد خروجها من المستشفى، أعلنت شيرين عبد الوهاب عن عودتها لحسام حبيب.