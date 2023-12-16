أعلنت الفنانة السورية أصالة عن اقتراب موعد ولادة حفيدتها الأولى، وذلك خلال حفل غنائي أحيته في مصر. وكانت الفنانة تؤدي الحفل الغنائي أمام محبيها، وخلال الحفل توقفت عن الغناء وأعلنت أنها ستصبح جدة قريبًا، وأن حفيدتها ستكون من ابنتها شام.

وحثت الجمهور بالدعاء لابنتها، مؤكدة أن ابنتها هي الدنيا بالنسبة لها.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: أصالة تعلن استعدادها لاستقبال أول حفيدة لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.