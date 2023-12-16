شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم الفرنسى "المنبوذون" فى مهرجان الجونة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الفيلم الفرنسى "المنبوذون" للمخرج لادج لى فى التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، بقاعة مركز الجونة للمؤتمرات، ضمن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى، ويشارك الفيلم فى قسم الاختيار الرسمى خارج المسابقة، وذلك بعد عرضه فى مهرجان تورونتو السينمائي الدولي 2023.

تدور قصة الفيلم حول بيير الذى يتولى منصب عمدة باريس، بعد الوفاة المفاجئة لسلفه، يسعى جاهداً لتنفيذ خطة رئيس البلدية السابق لإعادة تأهيل حي الطبقة العاملة. وفي الوقت نفسه، تعارض حابي، المقيمة في أحد المباني داخل ذلك المجتمع، نزوح عائلتها من المكان الذي يحمل ذكرياتها.

المخرد لادج لي وُلد في مالي ونشأ في باريس. تشمل مسيرته الإخراجية الأفلام الوثائقية منها "365 يوم في كليتشي مونتفيرميل" (2006) و"365 يوم في مالي" (2014) و"تكلم" (2016). في عام 2018، أنشأ لي مدرسة سينمائية مجانية تسمى "L'école Kourtrajmé" في مونتفيرميل. عُرض فيلمه الروائي الأول "البؤساء" (2019) لأول مرة عالميًا في مهرجان كان وفاز بجائزة لجنة التحكيم، كما حصد أربعة جوائز سيزار بما في ذلك جائزة أفضل فيلم، وحقق نجاحًا كبيرًا في العديد من المهرجانات حول العالم.

وافتتحت فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته السادسة مساء أول أمس الخميس، حيث تقام دورة استثنائية من المهرجان بعد تأجيلها عن الموعد المحدد فى أكتوبر الماضى بسبب أحداث غزة، بعد إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، إلى جانب برنامج المهرجان، ليتضمن عـرض مجموعـة أفـلام عـن فلسطين بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني.