هاني عادل يكشف اسمه الحقيقي وتفاصيل زواجه من دياموند بو عبود

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حل الفنان هاني عادل ضيفاً على الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها “معكم” الذي تقدمه على قناة ONE، حيث تحدث عن حياته الشخصية وقصة تعرفه بزوجته الفنانة اللبنانية دياموند بو عبود، وكيف تم الزواج.

وقال هاني: “الجواز ساعدني إني ألاقي نفسي وقابلت دياموند بو عبود زوجتي في تصوير مسلسل السهام المارقة”.

وأضاف: “كان في مشهد الإعدام وكانت خايفة من السكينة وأنا علمت الشخص اللي المفروض يذبحها ويمشي السكينة على رقبتها”.

وتابع: “وقابلتها بعد كدا بعد سنتين في مهرجان الجونة وقعدت اتكلم معاها لحد 3 الفجر واستريحت لها وطلبت منها الجواز”.

وعن طفولته قال هاني عادل إنه عند ولادته تم تسميته باسم “عصام”، وكان مثبتاً في الأوارق الرسمية بهذا الاسم، لكن والده غيّره فيما بعد.

وأوضح أن والديه أنجبا شقيقيه “أشرف وخالد”، ولم يريدا المزيد من الأطفال، لكن والدته حملت به بشكل مفاجئ، ما أثار غضب والده، لدرجة أنه ترك المنزل لفترة.

وأضاف: “كانوا قالوا هنكتفي بالولدين أشرف وخالد بس، لكن فجأة أمي حملت فيا فأبويا زعل جداً ومشي وسابهم فترة في أواخر الحمل”.

وتابع: “ولأنه مكنش معانا لما اتولدت فأمي طلعت لي شهادة ميلاد، وبعد فترة عدى علينا في البيت وشافني، فقالها هو اسمه إيه؟ قالت له عصام قالها أنا مكنتش عاوز اسميه الاسم ده.. والحمد لله راح من نفسه السجل المدني وغير اسمي وخلاه هاني”.