صفاء أبو السعود تضع هذه الشروط للعودة إلى التمثيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود عن الشروط التي يمكن أن تعود بها إلى الفن وتجعلها توافق على أي عمل يعرض عليها، مشيرة إلى أن الجيل القديم لم يتعرض لظلم فني.

وقالت أبو السعود: “يوجد أشياء كثيرة تعلمتها من خلال تجاربي الفنية، ولكن من أهمها أن العمل يكون جيداً والسيناريو يكون مكتوباً بحب، وأن الشخصية تكون مختلفة عن جميع الأدوار اللي قدمتها من قبل”.

وتابعت: “كل الأدوار اللي بتتعرض عليا مش بتتقدم زي ما الجمهور عايزها، لكن الممثل بيضيف للشخصية بشكل كبير، وأتمنى ألاقى سيناريو كويس”.

وحول ما إذا كان الجيل القديم من الفنانين قد تعرض لظلم فني مقارنةً بالوقت الحالي قالت: “الجيل القديم معندوش ظلم فني.. والتغيير مطلوب ولازم ندي الجيل الجديد خبرة وتجديد”. وأضافت: “أنا بشوف شباب روعة وعندهم إبداع وفيهم ناس كتير شاطرة.

يُذكر أن آخر أعمال صفاء أبو السعود كان مسلسل “اغتيال شمس”، الذي عُرض عام 2010، حيث دارت أحداثه حول الدكتور شمس الذي يسافر ليكمل دراسته للزراعة في إحدى الدول الغربية، بينما يزداد صراع الثأر بين عائلته الجبيلي وعائلة أبو زرد شراسة، وقبل أن يعود يجد نفسه مطلوبًا للثأر، انتقامًا من شقيقه الأكبر الذي قتل خمسة أشخاص من عائلة أبو زرد.