غادة عبد الرازق تبدأ “صيد العقارب” اليوم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتهت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، من جلسات التحضير لمسلسلها الرمضاني المقبل “صيد العقارب”، حيث تبدأ في تصوير أول مشاهدها اليوم (السبت).

ويأتي تقديم غادة للمسلسل بعد إعلانها عن ممشاركتها في دراما رمضان به بعد أن كانت قد أعلنت أنها لن تخوض السباق الدرامي لعدم وجود نص يمكن أن تقدمه، مشترطة أن يكون العمل الذي ستشارك به في رمضان مكوناً من 15 حلقة فقط.

وإنتاج فينوميديا.

مسلسل “صيد العقارب” من تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن، ويشارك فيه كل من رياض الخولي، محمد علاء جامايكا، سيمون، فريد سيف النصر، عماد صفوت، أحمد ماهر، ميار الغيطي، سامية عاطف، مجدي بدر، أحمد ماجد، وعدد آخر من الفنانين.

يُشار إلى أن غادة عبد الرازق خاضت السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “تلت التلاتة”، وهو مكون من 15 حلقة فقط، وضم كلاً من أحمد مجدي، مي سليم، الفنان الراحل مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، صلاح عبد الله، نجوى فؤاد، تامر فرج، محمد القس، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف هبة الحسيني، وإخراج حسن صالح.