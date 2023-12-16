فن ومشاهير

كلاكيت ثاني مرّة.. إصابة بشرى بقدمها في “مهرجان الجونة”

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: للدورة الثانية على التوالي تظهر الفنانة بشرى في مهرجان الحونة السينمائي الدولي مصابة في قدمها وتتحرك ببطء مستندة على إحدى صديقاتها.

وظهرت بشرى، ضمن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة، وهي تحمل على كتفها حقيبة مرسوماً عليها علم فلسطين، وخطفت الأنظار وعدسات الكاميرات بسبب إطلالتها المختلفة.

وقالت بشرى أثناء سيرها على السجادة الحمراء: “أنا بمشي بطيء مش قادرة أمشي”.

يذكر أن بشرى كانت قد تعرضت في الدورة الماضية والتي عقدت قبل عامين لإصابة في قدمها ووجها بعد انقلاب سيارة الجولف بها في مدينة الجونة وظهرت على السجادة الحمراء وهي تعرج بقدمها وآثار اللإصابة واضحة على وجهها، لتعيد المشهد من جديد هذه الدورة بعد ظهورها على السجادة الحمراء وهي تعرج.

وعرض مهرجان الجونة السينمائي، الفيلم الفلسطيني “الأستاذ” إخراج فرح نابلسي، مساء أمس (الجمعة) بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، وحضر عرض الفيلم كل من: بشرى، أحمد حاتم، نسرين طافش، محمد شاهين، ونور النبوي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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