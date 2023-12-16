بالصور – تكريم إلهام شاهين في “مهرجان موناكو” الفرنسي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة إلهام شاهين من خلال حسابها الخاص على “إنستغرام” عن تكريمها في حفل افتتاح مهرجان الأمل السينمائي بإمارة موناكو عن دورها في فيلم “خالي من الكوليسترول”.

ونشرت إلهام مجموعة صور أثناء تواجدها بالمهرجان وعلقت عليها قائلة: “افتتاح مهرجان الأمل السينمائي الدولي بإمارة موناكو.. هذا المهرجان متخصص فى الأفلام الإنسانية التي تناقش موضوعات عن ذوى الاحتياجات الخاصة”.

أضافت: “بطل فيلم الإفتتاح هو lou من بلجيكا يمثل ويغني ويعزف وقد تم تكريمه وأيضاً عبد الله من السنغال وهو فنان تشكيلي يستخدم أرجله في الرسم”.

وتابعت إلهام: “مواهب عظيمة تعطي الأمل وتستحق إلقاء الضوء عليها كقدوة لغيرها.. وأنا سعيدة جداً بتكريمي في هذا المهرجان عن دوري بفيلم خالي من الكوليسترول”.

وواصلت: “كما تم تكريم النجمه الكبيرة نبيلة عبيد عن فيلم توت توت شكراً فادي اللوند رئيس مهرجان الأمل وزوجته جيهان مديرة المهرجان”.

يُذكر أن آخر أعمال إلهام شاهين مشاركتها في حكاية “ألفريدو” وهي مكونة من عشر حلقات مأخوذة عن كتاب “55 مشكلة حب” للدكتور مصطفى محمود، تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، وإخراج عصام نصار.