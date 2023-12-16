أصالة تبكي على المسرح..فيديو يتصدر مواقع التواصل

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة أصالة وهي تبكي على المسرح خلال حفلها مؤخرا، وذلك تأثرا بأغنيتها "فوق" التي كانت قد طرحتها مؤخرا على يوتيوب، ونالت اعجاب عدد كبير من الجمهور.
وأشاد الكثيرون بصوت أصالة واحساسها في الغناء، كما ايضا اشادوا بإطلالتها اذ بدت متألقة بفستانها.
وكانت كشفت أصالة عن ان ابنتها شام ستُنجب طفلة، وذلك خلال تواجدها على المسرح، اذ بداية أخذت رأي الجمهور بطرافة اذا كانوا يرغبون بأن تتحدث على المسرح، وبعدها أعلنت هذا الخبر السعيد، مضيفة: "ادعولها يا رب تقوم بألف سلامة".
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