ميرنا وليد - بيروت - تداور رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بدت فيه وهي تغني على المسرح بإحدى حفلاته ومتألقة كالعادة.

واللافت في الأمر، كان صدمة نانسي عند خروج البخار من المكان المخصص له بشكل مفاجئ، وكان ردة فعلها لطيفة للغاية.

وخطفت نانسي عجرم الأنظار خلال حفلها الأخير، بردة فعلها اللطيفة للغاية، على معجبة قدمت لها الورود.

وفي التفاصيل، أثناء غنائها على المسرح، قامت إحدى الموظفات بإعطاء نانسي باقة ورود قدمتها لها إحدى المعجبات، لترد نانسي متفاجئة عن سبب عدم السماح للفتاة بإهدائها الباقة بنفسها، معتبرة أنه تصرف لطيف من المعجبة، وأنها كانت تفضل لو أخذتها منها شخصياً.

كانت هذه تفاصيل خبر موقف غير متوقع على المسرح يخيف نانسي عجرم وهذه ردة فعلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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