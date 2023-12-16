ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة السورية نسرين طافش الأنزار بإطلالتها الأخيرة في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي، بأناقتها وجمالها الدائمين.

وإرتدت نسرين طافش فستاناً طويلاً وضيقاً باللون الأسود، بقصة مميزة عند الجزء الأعلى، وبأكمام طويلة وعلى أكمامها نقشة الكوفية الفلسـ طينية.

ومن الناحية الجمالية، تركت نسرين شعرها منسدل على كتفها وطبقت ماكياج ترابي ناعم يليق بملامحها.

وقد وثقت نسرين طافش إطلالتها عبر حسابها الخاص، وشاركت الجمهور عدة صور تفاعلوا معها بشكل كبير، وعلقت على الصور قائلة: "من عرض الفلم الفلسـ طيني (الأستاذ) ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي الدولي".

كانت هذه تفاصيل خبر الكوفية الفلسـ طينية حاضرة بإطلالة نسرين طافش الأخيرة.. وهكذا نسقتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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