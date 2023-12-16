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الكوفية الفلسـ طينية حاضرة بإطلالة نسرين طافش الأخيرة.. وهكذا نسقتها

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ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة السورية نسرين طافش الأنزار بإطلالتها الأخيرة في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي، بأناقتها وجمالها الدائمين.


وإرتدت نسرين طافش فستاناً طويلاً وضيقاً باللون الأسود، بقصة مميزة عند الجزء الأعلى، وبأكمام طويلة وعلى أكمامها نقشة الكوفية الفلسـ طينية.
ومن الناحية الجمالية، تركت نسرين شعرها منسدل على كتفها وطبقت ماكياج ترابي ناعم يليق بملامحها.
وقد وثقت نسرين طافش إطلالتها عبر حسابها الخاص، وشاركت الجمهور عدة صور تفاعلوا معها بشكل كبير، وعلقت على الصور قائلة: "من عرض الفلم الفلسـ طيني (الأستاذ) ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي الدولي".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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