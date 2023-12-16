نجلاء بدر بإطلالة شديدة الأناقة في الجونة .. وهذا التعديل الذي أجرته على الفستان

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية نجلاء بدر في مهرجان الجونة السينمائي، ونشرت مجموعة من الصور على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.



نجلاء ارتدت ارتدت فستان شديد الأناقة، باللون الأسود مكشوف الكتفين من تصميم فريدا تمرازا.

ومن الملفت أن نجلاء أجرت تعديلا على التصميم الأساسي للفستان، حيث استبدلت فكرة القبعة بفرو باللون الأسود.

وكتبت نجلاء تعليقاً على الصور:"6 سنوات من الفن في مهرجان الجونة السينمائي ...عمل شاق و فن راقي و دورة إستثنائية تحشد مجموعة من الأعمال المتميزة و جانب من الأعمال الفنية التي عبرت عن القضية الفلسطينية، شكراً مهرجان الجونة لإستضافتكم ودعمكم".