أنابيلا هلال تتألق بفستان أبيض رائع .. وكم بلغ ثمنه ؟

ميرنا وليد - بيروت - حضر طبيب التجميل نادر صعب وزوجته مقدمة البرامج اللبنانية أنابيلا هلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة.

أنابيلا ارتدت فستانا أبيض اللون من تصميم المصمم اللبناني العالمي زهير مراد، وتميز بحزام مرصع بحبات براقة، وكمين واسعين، ويصل سعره إلى 5730 دولار، أي ما يعادل 177 ألف جنيه.

ولاقت إطلالة أنابيلا الكثير من الإشادات.

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي يقوم حالياً دورة "استثنائية" بسبب الأحداث لتي تحصل في فلسـطين وتحديداً في غ ز ة، وتقام في الفترة من 14 إلى 21 كانون الاول/ديسمبر.

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