نقابة المهن التمثيلية تنعى المخرج أحمد البدري

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت نقابة المهن التمثلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، على نعي المخرج أحمد البدري، الذي رحل عن عالمنا، امس الجمعة، عن عمر ناهز 69 عامًا بعد بتر قدمه خلال الأيام الماضية.

وجاء بيان نقابة المهن التمثيلية كالآتي:

"ببالغ الحزن والأسي؛ وفاة المخرج أحمد البدري، وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحل داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وفاة المخرج أحمد البدري

كان توفى المخرج أحمد البدري، مساء أمس، الجمعة، عن عمر ناهز 69 عامًا بعد تدهور حالته الصحية مما ادى إلى دخوله العناية المركزة بمستشفى معهد ناصربسبب مرض السكر والذي نتج عنه بتر قدمه.

جنازة المخرج أحمد البدري

تقام جنازة المخرج الراحل أحمد البدري، اليوم، السبت، بعد صلاة الظهرمن مسجد الحصري بأكتوبر، ومن المقرر أن يتم دفنه بمدينة السادس من أكتوبر بطريق الفيوم.

عزاء المخرج أحمد البدري

وتستعد أسرة المخرج الراحل أحمد البدري، لاستقبال العزاء يوم، الأحد المقبل، بمسجد الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب.

المخرج أحمد البدري

المخرج أحمد البدرى تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم إخراج وتمثيل سنة 1977، والتحق بالمعهد العالي للسينما قسم إخراج وتخرج سنة 1985، وبدأ حياته الفنية ممثلا في عدة أعمال أبرزها صيام صيام، ليلة القبض على فاطمة.

عمل المخرج أحمد البدرى كمخرج مساعد في عدد من الأعمال الفنية منها فيلم مافيا وبيت للحب والرعب وزيزينيا وغيرها، وخاض بعد فترة تجربة اﻹخراج من خلال فيلم غاوي حب عام 2005، ويليه فيلم لخمة راس، ليصبح له رصيد من الأعمال الفنية الناجحة أبرزها كيد النسا، عمر وسلمى 2، غش الزوجية.

قدم آخر أعماله فيلم "الشنطة" من بطولة بيومى فؤاد وشريف دسوقى وشرين، تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج أحمد البدرى.