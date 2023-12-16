بهذه الكلمات.. إسعاد يونس وفيفي عبده ينعيان المخرج أحمد البدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعت الفنانة إسعاد يونس والفنانة فيفي عبده، المخرج أحمد البدري الذي رحل عن عالمنا أمس الجمعة، بعد بتر قدمه ودخوله في غيبوبة إثر صراع مع المرض عن عمر يناهز 69 عامًا.

وكتبت الفنانة إسعاد يونس، عبر حسابها على إنستجرام: "أتقدم لآل البدري بخالص العزاء في رحيل المخرج الكبير أحمد البدري، أسكنه الله فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون".

فيما كتبت الفنانة فيفي عبده، عبر حسابها على إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي الى رحمة الله المخرج أحمد البدري.. ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة يا رب ويصبر أهله وأحبابه على فراقه، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

يذكر أن، المخرج أحمد البدري التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم إخراج وتمثيل عام 1977، وتخرج بعدها من المعهد العالي للسينما قسم إخراج عام 1985، وشارك ببداياته كممثل بعدد من الأعمال منها "صيام صيام" و"ليلة القبض على فاطمة"، قبل أن يقرر مشاركته كمساعد مخرج.

قبل أن يخوض تجربة اﻹخراج منفرداً لأول مرة من خلال فيلم "غاوي حب" عام 2005، ثم فيلم "لخمة راس" في العام التالي، لتتوالى أعماله بعد ذلك، والتي من أبرزها "عمر وسلمى 2"، "غش الزوجية".