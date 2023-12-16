فن ومشاهير

"جريئة"..أحدث ظهور لـ ابنة عمرو دياب والجمهور: "نفس عيون زينة" (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - خطفت جنا ابنة الفنان عمرو دياب، الأنظار إليها، بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا.

ونشرت جنا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مذهل".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "نفس عيون زينة عاشور" ، "عسل" ، "يسعد قلبك" ، "القمر" ، "جميلة".

كانت "جنا" قد أعلنت مؤخرا توقيعها على عقد عمل ستنطلق من خلاله في مسيرتها المهنية بعالم الموسيقى، وعلقت: "لا أستطيع أن أصف مدى سعادتي، متحمسة، أحبكم يا رفاق ولا أستطيع الانتظار لمشاركة موسيقاي مع الجميع وبدء مسيرتي المهنية".

يذكر أن، جنا هي ابنة النجم عمرو دياب، إذ أنجب 4 أبناء الأولى نور من الفنانة شيرين رضا، قبل انفصالهما وزواجه من زينة عاشور، لينجبا كنزي وجنا وعبدالله.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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