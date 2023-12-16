"جريئة"..أحدث ظهور لـ ابنة عمرو دياب والجمهور: "نفس عيون زينة" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - خطفت جنا ابنة الفنان عمرو دياب، الأنظار إليها، بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا.

ونشرت جنا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مذهل".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "نفس عيون زينة عاشور" ، "عسل" ، "يسعد قلبك" ، "القمر" ، "جميلة".

كانت "جنا" قد أعلنت مؤخرا توقيعها على عقد عمل ستنطلق من خلاله في مسيرتها المهنية بعالم الموسيقى، وعلقت: "لا أستطيع أن أصف مدى سعادتي، متحمسة، أحبكم يا رفاق ولا أستطيع الانتظار لمشاركة موسيقاي مع الجميع وبدء مسيرتي المهنية".

يذكر أن، جنا هي ابنة النجم عمرو دياب، إذ أنجب 4 أبناء الأولى نور من الفنانة شيرين رضا، قبل انفصالهما وزواجه من زينة عاشور، لينجبا كنزي وجنا وعبدالله.