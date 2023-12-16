بعد رسالتها الأخيرة.. تامر حسني يرد على المخرجة كاملة أبو ذكري

محمد اسماعيل - القاهرة - رد الفنان تامر حسني، على رسالة المخرجة كاملة أبو ذكري الأخيرة التي وجهتها له عبر أحد البرامج الفضائية.

وكتب تامر، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام: "أستاذة كاملة ولا يهمك معلش في ناس أكل عيشها الإشاعات..انتي اللي حبيبتى وأنا اللي بحبك وبحب كل شغلك وفخور بيكي".

وأضاف: "أتمنى فعلًا نتقابل فنيا، وأنا اللي أروح لدماغك الجميلة لو شايفاني في عمل جاد ويعبر عن الناس، هثق في مين قدك يا أستاذة".

وكانت كاملة أبو ذكري، أكدت عدم صحة التصريح المنسوب لها بأنها ترفض العمل مع الفنان تامر حسني.

وقالت أبو ذكرى، ببرنامج"حبر سري": "عمري ما قلت أرفض الشغل مع تامر حسني وهو نجم كبير وبحب أفلامه وأغانيه وعنده قبول كبير على الشاشة وبتمنى أقابله صدفة".

وأضافت، أنها لم تقابل تامر حسني في أي وقت ولكن تتمنى مقابلته، موضحة: "أنا من جماهير تامر حسني وبحبه جدا وعنده قبول وطيبة ونجم كبير في السينما والفن المصري".