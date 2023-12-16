فن ومشاهير

الصور الأولى من حفل زفاف الفنانة أسماء أبو اليزيد

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محمد اسماعيل - القاهرة - احتفلت الفنانة أسماء أبو اليزيد، مساء أمس الجمعة، بحفل زفافها على مدرب اللياقة البدنية محمد الخطيب.

وأقيم حفل الزفاف في مسرح محكى قلعة صلاح الدين في جو عائلي اقتصر على عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين وعدد من نجوم الوسط الفني.

وكان من ضمن المتواجدين الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان تامر فرج.

واحتلفت أسماء أبو اليزيد بخطوبتها في شهر مايو الماضي ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" خلال مراسم الخطوبة على شاب من خارج الوسط الفني".

يذكر أن، أسماء أبو اليزيد يعرض لها حاليًا مسلسل "بطن الحوت" وسط مشاركة نخبة من نجوم الدراما المصرية منهم باسم سمرة ويعرض على منصة "شاهد".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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