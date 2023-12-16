فن ومشاهير

25 صورة من حفل زفاف الفنانة أسماء أبو اليزيد

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محمد اسماعيل - القاهرة - التقطت عدسات الكاميرات، صورا من حفل زفاف الفنانة أسماء أبو اليزيد على مدرب اللياقة البدنية محمد الخطيب، الذي أقيم مساء أمس الجمعة.

وشهد مسرح محكى قلعة صلاح الدين، حفل زفاف أسماء أبو اليزيد الذي أقيم في جو عائلي اقتصر على عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين وعدد من نجوم الوسط الفني.

وكان من ضمن المتواجدين الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان تامر فرج.

كانت أسماء أبو اليزيد قد احتفلت بخطوبتها في شهر مايو الماضي ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" خلال مراسم الخطوبة على شاب من خارج الوسط الفني".

يذكر أن، أسماء أبو اليزيد يعرض لها حاليًا مسلسل "بطن الحوت" وسط مشاركة نخبة من نجوم الدراما المصرية منهم باسم سمرة ويعرض على منصة "شاهد".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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