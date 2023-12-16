رغم حالته الصحية..محمد فاضل يودع أحمد البدري في جنازته بمسجد الحصري (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تصوير - هاني رجب:

حرص المخرج الكبير محمد فاضل، على توديع صديقه المخرج أحمد البدري، لمثواه الأخير من مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر، رغم حالته الصحية.

وحضر من نجوم الفن تشييع جنازة المخرج أحمد البدري، كل من: الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والمخرج شريف عرفة.

وأقيمت صلاة الجنازة على المخرج الراحل أحمد البدري، عقب صلاة الظهر.

ورحل أحمد البدري عن عالمنا أمس الجمعة، بعد بتر قدمه ودخوله في غيبوبة إثر صراع مع المرض عن عمر يناهز 69 عامًا.

يذكر أن، المخرج أحمد البدري التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم إخراج وتمثيل عام 1977، وتخرج بعدها من المعهد العالي للسينما قسم إخراج عام 1985، وشارك ببداياته كممثل بعدد من الأعمال منها "صيام صيام" و"ليلة القبض على فاطمة"، قبل أن يقرر مشاركته كمساعد مخرج قبل أن يخوض تجربة اﻹخراج منفرداً لأول مرة من خلال فيلم "غاوي حب" عام 2005، ثم فيلم "لخمة راس" في العام التالي، لتتوالى أعماله بعد ذلك، والتي من أبرزها "عمر وسلمى 2"، "غش الزوجية".