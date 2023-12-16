زينة تستعيد ذكريات الماضي بعملات ورقية من 80 عاماً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة زينة على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” مجموعة صور لعدد من العملات المصرية النادرة التي تعود لفترة الأربعينيات، لتستعيد بها ذكريات الماضي وتثير حماسة الجمهور لكلاسيكيات القرن العشرين.

وعلقت زينة على صور العملات المصرية النادرة قائلةً: “10 جنيه 1944، شايفين أد إيه؟!”. كما نشرت زينة عدداً من العملات المصرية النادرة ما بين 25 قرشا و10 قروش و5 قروش.

يُذكر أن زينة أعلنت خلال الأيام الماضية، خضوع أحد نجليها التوأم من الفنان أحمد عز لعملية جراحية في ذراعه اليمنى بعد تعرضه للكسر بها، وحرصت على مشاركة الجمهور تلك اللحظات العصيبة، ونشرت صورًا من داخل غرفة العمليات برفقة نجلها، ولكن لم تفصح عن ملامح وجهه كعادتها في إخفاء ملامحهم عن الجمهور.

وكانت زينة قد انتهت الفترة الماضية من تصوير فيلم “الإسكندراني” الذي يجمعها مع الفنان أحمد العوضي، وتحت قيادة المخرج خالد يوسف، ويعد من أعمال الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومن المقرر منافسته في موسم أفلام رأس السنة وطرحه في شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، كما تشارك في سباق دراما رمضان بمسلسل “العتاولة” مع الفنانين أحمد السقا وطارق لطفي.