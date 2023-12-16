تشييع جنازة الراحل أحمد البدري .. بحضور أشرف زكي وشريف عرفة

ميرنا وليد - بيروت - شيعت اليوم جنازة المخرج المصري الذي رحل عن عالمنا امس الجمعة 15 كانون الأول 2023، اليوم عقب صلاة الظهر من مسجد الحصري بأكتوبر، وسط حضور كل من المخرج المصري شريف عرفة، ونقيب المهن التمثيلية المصرية أشرف زكي، والمخرج أحمد فايق، وشهدت الجنازة أجواء حزينة لحظة توديع جثمانه الي مثواه الاخير من قبل عائلته وأصدقائه.

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وتوفي المخرج المصري أحمد البدري مساء الجمعة عن 69 عاماً، بعد أيام قليلة من بتر قدمه اليسرى نتيجة إصابته بمرض السكري.

وأعلن خبر وفاة أحمد البدري الممثل عمرو عبد العزيز الذي كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون. المخرج أحمد البدري في ذمة الله. الله يرحمك يا حبيبي، ويحسن إليك، ويجعل مثواك الجنة يا رب العالمين. نسألكم الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة".