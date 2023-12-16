ميرنا وليد - بيروت - يبدو أن النجمة التركية هاندا أرتشيل تقضي وقتاً ممتعاً ومميزاً في عاصم المملكة العربية السعودية الرياض.

وشاركت هاندا أرتشيل الجمهور مقطع فيديو لها، ظهرت فيه وهي تستمتع بأشعة الشمس، وقد إرتدت توب باللون الزهري، وتركت شعرها الطويل والويفي منسدل على كتفها بأسلوب مميز.

كما تداول رواد مواقع التواصل الإجتمعاي صورة لهاندا برفقة نجمة مواقع التواصل الإجتماعي اللبنانية يمنى خوري الشهيرة بـ "الدكتورة يومي" من لقائهما في السعودية.

وكانت هاندا قد حضرت مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وإلتقت بعدد كبير من نجوم الدراما العربية.

كانت هذه تفاصيل خبر هاندا أرتشيل تستمتع بوقتها في السعودية.. وتلتقي هذه النجمة اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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