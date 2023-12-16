هاني عادل يتحدث عن قصة حبه ولقائه بزوجته ديامان بو عبود

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل المصري هاني عادل عن حبه وزواجه من الممثلة اللبنانية ديامان بو عبود، وكشف تفاصيل تعرفه وزواجه منها.

وقال هاني عادل: "الجواز ساعدني إني ألاقي نفسي وقابلت دياموند بو عبود زوجتي في تصوير مسلسل السهام المارقة. كان في مشهد الإعدام وكانت خايفة من السكينة وأنا علمت الشخص اللي المفروض يذبحها ويمشي السكينة على رقبتها. وقابلتها بعد كدا بعد سنتين في مهرجان الجونة وقعدت اتكلم معاها لحد 3 الفجر واستريحت لها وطلبت منها الجواز".

وحديث هاني عادل جاء خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم".

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