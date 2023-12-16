بالفيديو - سارة زكريا " أخت رجال " بأحدث أغانيها

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة اللبنانية سارة زكريا، أغنية جديدة لها بعنوان "أخت رجال"، و هي من كتابة و تأليف خالد الجراح، و توزيع اليان الدبس، ماسترينغ ديجي ناس ، أستوديو فادي جيجي ، تصوير فيديو طه الحج ، مونتاج حمودي الملك .
و قد حققت الأغنية حوالي نصف مليون مشاهدة في يوم واحد فقط منذ إطلاقها
سارة الزكريا هي فنانة لبنانية حققت شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الإجتماعي وتميزت بغنائها باللون الشعبي، وذلك بفضل بفضل أغنيتها " تيجي نتجوز بالسر" التي أحبها الجمهور وأصبحت متداولة بشكل كبير.
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