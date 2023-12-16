الأمير هاري يربح 180 ألف دولار بدعوى قضائية

ميرنا وليد - بيروت - ربح الأمر هاري، يوم الجمعة 15 كانون الأول/ديسمبر، دعوى قضائية، تتعلق بقرصنة هاتفية ضد ضد ناشر صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.



وربح هاري من الدعوى القضائية 140 ألفاً و600 جنيه استرليني (179 ألفاً و720 دولار).

وكشف القاضي تيموثي فانكورت، في لندن اليوم الجمعة، عن أن جمع المعلومات غير القانوني، كان منتشراً على نطاق واسع ومعتاداً في الفترة ما بين عامي 2006 و2011، بما في ذلك خلال تحقيق "ليفيسون" بشأن السلوك الصحافي غير اللائق، وفق وكالة "بلومبرغ" للأنباء.

يذكر أن الأمير هاري كان قد رفع دعوة قضائية ضد ناشري "ديلي ميرور" و"صنداي ميرور" و"ذا صنداي بيبول" أمام المحكمة العليا في لندن، وذلك بسبب ادعاءات حول أنشطة جمع معلومات غير قانونية، من قبل صحافيين.

واستمرت الادعاءات من عام 1991 حتى عام 2011، وشملت اختراق الهواتف ونشر معلومات بشكل غير قانوني والاستعانة بمحققين خاصين لكشف الروايات.