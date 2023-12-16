بالصور والفيديو: نجوم الخليج يحتفلون مع أميرة محمد بعيد ميلادها في الرياض

احتفلت الفنانة البحرينية أميرة محمد بعيد ميلادها في منطقة الدرعية بالعاصمة السعودية، الرياض، بحضور عدد من أصدقائها ونجوم ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزهم الفنانة الكويتية نوال، وإلهام فضالة، والفنانة السعودية موضي الشمراني، والفنانة البحرينية هند.

ارتدت أميرة خلال الحفل إكسسوارات من مجوهرات الفردان، وظهرت بإطلالة مميزة من رباعيات فاشون، مع مكياج من أمل الأنصاري.

ونشرت أميرة فيديو عبر حسابها في إنستغرام، شكرت فيه جميع من حضروا حفل عيد ميلادها، كما شكرت مجموعة فيكتوريا على التنظيم المميز.

بدأت أميرة محمد مسيرتها الفنية في عام 1994 من خلال المسرح، حيث شاركت في عدة مسرحيات، ثم انتقلت للعمل في التلفزيون، وشاركت في العديد من المسلسلات، من أبرزها “العو عو لمه”، و”وجوه من شمع”، و”صياحة صياحة”، و”سكتم بكتم”.

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