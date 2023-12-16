بالصور: نور الغندور تخف الأنظار بالأحمر الناري في كواليس عرابة بيروت

كشفت الفنانة نور الغندور عن بعض كواليس مسلسلها الجديد “عرابة بيروت”، الذي بدأ عرضه على منصة شاهد يوم أمس، وتحدثت عن شخصية “كاميليا” التي تقدمها، خاصة بعد الانتقادات التي وجهت لها لتكرار تقديم دور الراقصة.

ونشرت نور الغندور عددًا من الصور عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام من كواليس تصوير المسلسل، ظهرت فيها مرتدية فستانًا باللون الأحمر اللامع وقفازات طويلة من نفس اللون وقبعة، وهي تؤدي استعراضًا راقصاً من فترة الستينيات.

وكتبت نور الغندور على الصور كلمات مقتضبة موجهة سؤالًا إلى الجمهور حول مشاهدتهم بداية عرض المسلسل، قائلة: “كاميليا، اتفرجتوا على الحلقة الأولى والثانية”.

انقسمت التعليقات على مسلسل “عرابة بيروت” والإطلالة التي ظهرت بها نور الغندور بين متابعيها على إنستغرام، ما بين الهجوم عليها لتكرار دور الراقصة التي قدمته في مسلسل “من شارع الهرم إلى” والذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2021، بينما أبدى البعض إعجابه بالمسلسل والإطلالات التي ظهرت بها.

مسلسل “عرابة بيروت” من بطولة نادين الراسي، ونور الغندور، وجيسي عبده، ومهيار خضور، ومن تأليف مازن طه، ومن إخراج فيليب أسمر.

تدور أحداث المسلسل في فترة الستينيات، حيث تدير مدام جولييت النادي الليلي “أولد بيروت”، والتي تتحكم من خلاله على خفايا الطبقة العليا في المدينة من خلال السهرات الصاخبة التي تخبئ فيها سراً يهدد بهدم الإمبراطورية التي بنتها.

وتحدثت نور الغندور عن كواليس العمل في مسلسل “عرابة بيروت”، مشيرة إلى أنها على الرغم من الإرهاق الذي شعرت به خلال تأدية الدور، إلا أنها استمتعت به كثيرًا.

وأشارت إلى أن النادي الليلي “أولد بيروت”، الذي يتناول المسلسل حكايته، عبارة عن كواليس يعيش فيها الكثير معاناة كبيرة، خاصة الفتيات اللاتي يظهرن على المسرح، قائلة: “المكان ده وراء الكواليس فيه معاناة كبيرة جدًا، كل بنت بتطلع على المسرح بتكون بتضحك ومبسوطة، لكن وراءها قصة وحكاية”.

وأوضحت أن العمل يشمل قصة أكثر من شخص من أبطال المسلسل بطموح ومعاناة وفرح وحزن داخل “أولد بيروت”، مشيرة إلى أن قصة “كاميليا” التي تقدمها تعاني فيها من وجع وظلم كبير من أسرتها، وخرجت إلى العالم لتأتي على “أولد بيروت” التي احتضنتها.

وحول سبب معاناتها في تقديم دور “كاميليا”، أشارت إلى أن الأمر تطلب منها التدريب لفترة طويلة على استعراضات من فترة الستينيات، قائلة: “والدور كان متعباً جدًا جدًا بسبب التدريب على العروض والرقص في الستينيات، لكن مستمتعة بكل لحظة فيه”.

وأكدت نور الغندور أن “كاميليا” مختلف عن دورها في مسلسل “من شارع الهرم إلى”، على الرغم من تعلق الناس به حتى الآن، قائلة: “كريمة محفورة في قلبي، وكانت وش السعد عليا، ولحد دلوقتي الناس متعلقة بيها وقريب مني قوي، والناس لسة بتناديني كريمة”.

يذكر أن نور الغندور لاحقتها شائعات خلال الفترة الأخيرة حول زواجها من المنتج جمال السنان، زوج الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن، إلا أنها أوضحت أن تلك الشائعة لم تزعجها بل سخرت منها هي وصديقتها ماغي بو غصن.