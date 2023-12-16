شاهد ويل سميث يوجه رسالة للشعب السعودي في حفله بالرياض

أحيا الفنان العالمي ويل سميث حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان “ميدل بيست ساوند ستورم” المقام في الرياض. أشعل سميث حماس الجمهور بحضور ابنه جايدن، حيث قدما مجموعة من أشهر أغانيهما.

ووجه سميث كلمة للجمهور من على المسرح قال فيها: “لقد حلمت بالحضور إلى هذا البلد منذ أن كنت طفلًا، وأريد أن أشكركم على ترحيبكم بي وبأسرتي في بلدكم”.

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