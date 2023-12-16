شاهد هكذا رد سمول كابتشينو على طلب الفنانة التركية هاندا أرتشيل الزواج منه

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علق مشهور سناب شات سعد العنزي، المعروف بـ “سمول كابتشينو”، على طلب الممثلة وعارضة الأزياء التركية هاندا أرتشيل الزواج منه.
وقال كابتشينو في مقطع فيديو متداول له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنه يرفض فكرة الارتباط بهاندا أرتشيل.
وأضاف أنه يحبها ويحترمها ويتمنى لها كل خير، لكنه حاليًا ليس لديه النية بالزواج.
وكانت أنباء قد ترددت بشأن طلب الفنانة هاندا أرتشيل الزواج من سمول كابتشينو، وأثار الخبر ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
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