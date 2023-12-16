شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تحذف صورها مع حسام حبيب وتترك بوستر "فرق كتير" بعد الطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد الكثير من الجدل والشائعات والخلافات والأزمات انتهت قرابة 6 سنوات حياة أسرية بطلاق المطربة شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب بشكل ودى، الأمر الذى كان صادمًا لجمهور شيرين، حيث إن هذه هى المرة الثانية لطلاق الثنائى بعد انفصالهما للمرة الأولى عام 2021.

وفى خطوة لاحقة للكشف العلنى للطلاق بين شيرين وحسام حبيب، حذفت النجمة شيرين عبد الوهاب كل الصور التى جمعتها بطليقها حسام حبيب من حسابها على موقع "إنستجرام"، ما عدا صورة واحدة وهى بوستر ألبوم حسام حبيب "فرق كتير"، وهى الصورة التي كانت تبارك بها شيرين لـ حسام على طرح الألبوم عندما كانا أصدقاء فى عام 2016.

وعلقت شيرين على صورة الألبوم - حينها - "ألف مبروك على ألبومك الجديد يا حسام، أنا بجد فخورة بيك وبشغلك واتبسطت جداً بشغلنا سوا فى "كل ما أغني"، ربنا يوفقك ويكتبلك النجاح في كل اللي جاي"، لكن لم يتضح إذا كانت شيرين تركت هذه الصورة قصدا أو سهوا.



شيرين وحسام

يذكر أن شيرين عبد الوهاب تزوجت حسام حبيب فى أبريل عام 2018، وسبق وانفصلا في ديسمبر عام 2021 بعد ثلاث سنوات من الزواج.

شيرين عبد الوهاب احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها، حيث بدأت مشوارها الفنى منذ صغرها، إذ تتلمذت على يد المايسترو سليم سحاب بناء على نصيحة أحد مدرسيها الذى أقنع والدها بضرورة تنمية موهبتها الفنية بالذهاب لدار الأوبرا لصقل موهبتها مع سليم سحاب، وهو ما حصل بالفعل.

شيرين عبد الوهاب فى عام 2000 ظهرت مع المطرب محمد محيى فى دويتو غنائى بعنوان "بحبك"، ثم كانت انطلاقتها الحقيقية مع المنتج نصر محروس، الذى قرر أن ينتج ألبوما غنائيا مشتركا لها وتامر حسنى، بعنوان "فرى ميكس3"، والذى حقق نجاحاً كبيراً.



بوستر فرق كتير لحسام حبيب

شيرين عبد الوهاب لم يتوقف نجاحها مع نصر محروس عند هذا الحد وإنما قدما معاً محطات مهمة في عمر شيرين عبد الوهاب، مثل "آه يا ليل" التي حققت نجاحا كبيرا عند طرحها، وكذلك ألبوم "جرح تانى" عام 2003.

شيرين عبد الوهاب، خلال نفس الفترة، دخلت مجال السينما، من خلال مشاركتها الفنان أحمد حلمى فى فيلم "ميدو مشاكل"، ورغم أنه أول تجاربها بالسينما إلا أنه حقق نجاحاً كبير.