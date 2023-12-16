شكرا لقرائتكم خبر عن "الإسكندراني" و"عصابة عظيمة" و"أنا وابن خالتي" تفتتح سينما 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن بداية موسم رأس السنة 2024، والتي تستقبل فيه السينمات المختلفة عددًا من الأفلام الجديدة، ولعل أول أفلام الموسم: أنا وابن خالتي، وعصابة عظيمة، والإسكنداني.

وكشف صناع عمل فيلم "أنا وابن خالتي" عن طرح الفيلم يوم 4 يناير المقبل في دور العرض السينمائية المختلفة، لينافس في موسم رأس السنة.

فيلم "أنا وابن خالتى" بطولة النجوم سيد رجب وبيومى فؤاد وهنادى مهنى، ميمي جمال، علي لوكا، لطفى لبيب، سليمان عيد، إسراء رخا، والعمل من تأليف دعاء عبد الوهاب وعمرو أبو زيد، ومن إخراج أحمد صالح، وتدور أحداث الفيلم حول شخصين يقعان فى عدة مغامرات لكل منهما مغامرة فى حياته، حيث تدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى.

كما أعلنت الفنانة الكبيرة إسعاد يونس عن طرح فيلمها الجديد "عصابة عظيمة" خلال شهر يناير المقبل، وسيطرت الكوميديا بشكل كبير على الحملات الدعائية للفيلم.

ويشارك في بطولة الفيلم بجوار إسعاد يونس كل من: محمد محمود، رنا رئيس، عنبة، فرح الزاهد، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هاجر الإيبياري، وإخراج ائل إحسان.

ومن الأفلام أيضا التي تنافس بقوة خلال موسم رأس السنة، فيلم "الاسكندراني" أولى البطولات المطلقة للنجم أحمد العوضي في السينما، حيث استقرت الشركة المنتجة على طرحه في السينمات المختلفة أول يناير المقبل.

فيلم "الإسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة ومعالجة وإخراج خالد يوسف وبطولة أحمد العوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب مونتاج عمرو عاكف.