شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان المخرج أحمد البدرى إلى مسجد الحصرى.. وأشرف زكى أول الحضور..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل جثمان المخرج الراحل أحمد البدري إلى مسجد الحصري، لأداء صلاة الجنازة عليه وتشيع الجثمان إلى مثواه الأخير، وحرص الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، والمخرج أشرف فايق والفنان محمود عبد الغفار على الحضور بجانب الأهل والأصدقاء.

وكانت قد نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، ببالغ الحزن والأسي المخرج أحمد البدري، وتقدمت بخالص التعازي لأسرة الراحل داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وأعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن وفاة المخرج أحمد البدرى، وذلك داخل معهد ناصر متأثرًا بالأزمة الصحية الذى تعرض لها في الآونة السابقة.

كان قد تعرض المخرج أحمد البدرى لبتر في قدمه، وكانت آخر اعمال المخرج أحمد البدرى فيلم "الشنطة" من بطولة بيومى فؤاد وشريف دسوقى وشرين، تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج أحمد البدرى.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى، حول شنطة يمتلكها بيومى فؤاد فى دبى، ويقع فى العديد من المتاعب والمشاكل بسببها، ويقدم مطرب المهرجانات عمر كمال الأغنية الرئيسية للفيلم، وهى من كلمات وألحان أشرف عبد المنعم.