شكرا لقرائتكم خبر عن حسام صالح وبشرى وهنا شيحة يحضرون جلسة "جيمناى أفريقيا" بمهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل جلسة "جيمناي أفريقيا" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته السادسة، بحضور المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذى للأعمال فى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمنتج هشام سليمان، وعمرو منسى المدير التنفيذي والمؤسس المشارك، وهنا شيحة، وبشرى، وداليا شوقى، وكمال زادة، ومدير التصوير أحمد المرسى.

وافتتحت فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته السادسة مساء أول أمس الخميس، حيث تقام دورة استثنائية من مهرجان الجونة السينمائى بعد تأجيلها عن الموعد المحدد فى أكتوبر الماضى بسبب أحداث غزة، بعد إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، إلى جانب برنامج المهرجان، ليتضمن عـرض مجموعـة أفـلام عـن فلسطين بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني.

وحرص عدد من الفنانين على حضور حفل افتتاح المهرجان أبرزهم المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذى للأعمال للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المنتج محمد السعدى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، يسرا، نجلاء بدر، نسرين طافش، هنا شيحة، انجى المقدم، المخرج مروان حامد، محمد فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقى، داليا شوقى، ياسمين رئيس، محمد شاهين، جميلة عوض، فاطمة ناصر، انجى كيوان، سارة عبد الرحمن، أمير المصرى، نور النبوى، المخرج الفلسطينى رشيد مشهراوى.

وحضر أيضاً الفنانين محمود حميدة، أحمد حاتم، المخرج عمرو سلامة محمد حاتم، أحمد داش، اللبنانى عادل كرم، صبا مبارك، أحمد داش، المخرج أبو بكر شوقى، السيناريست تامر حبيب، المخرج على العربى، الفنانة التونسية سميرة مقرون، المخرج تامر محسن، السيناريست انجى علاء، المطرب أبو، المنتج طارق الجناينى، الإعلامية انجى على

وتقام دورة استثنائية من المهرجان بعد تأجيلها عن الموعد المحدد فى أكتوبر الماضى بسبب أحداث غزة، بعد إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، إلى جانب برنامج المهرجان، ليتضمن عـرض مجموعـة أفـلام عـن فلسطين بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني.