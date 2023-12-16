شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيق الإعلامية أميرة عبد العظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإعلامية الكبيرة أميرة عبد العظيم، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عن وفاة شقيقها حيث كتبت: "أخويا أسامة في ذمة الله" ولم تعلن عن سبب الوفاة أو موعد تشييع الجنازة أو موعد العزاء.

بوست اميرة

يذكر أن الإعلامية أميرة عبد العظيم، أحد أفضل المذيعات التى كان لها لقاءات لا تنسى مع الفنانين والمطربين فى ماسبيرو، بل أن لها لقاءات مع فنانين من النوادر ما يظهرون فى التليفزيون، مثل الفنان عمر الشريف، وعادل إمام، ولا يمكم نسيان لقائها النادر مع المخرج مصطفى العقاد وذلك قبل فترة قليلة من وفاته، بجانب العديد من القاءات الهامة.

ما يميز الإعلامية أميرة عبد العظيم، أنها لم تميز فقط لقاءات النجوم فى التليفزيون المصرى، بل إنها أيضا أجريت لقاءات رياضية من نجوم الساحرة المستديرة حينها مثل الجوهرى والخطيب، بجانب برامج توك شو ولعل الأبرز فيها برنامج البيت بيتك، بجانب برنامج استوديو 27.

حوارنا الإعلامية أميرة عبد العظيم، فى كثير من أسرار وكواليس عملها الإعلامى داخل التليفزيون المصرى، حيث تحدثت عن أبرز اللقاءات التى أجرتها وكيف تمكنت من استضافة هذا العدد الكبير من النجوم والفنانين، حيث تؤكد أنها لم تترك نجما فى مصر إلا وأجرت حوارا معه، بجانب أبرز من دعمها خلال مشوارها الإعلامى ورسالة الإعلامى أحمد سمير لها، وكيف سعت لتحقيق أمنية والدها ولكنه توفى قبل أن يجدها قد حققت ما تمناه لأبنته، وغيرها من الكواليس والأسرار فى الحوار التالى

عملت مضيفة ثم بعد ذلك انتقلت للتليفزيون.. من الذى شجعك ودفعك للعمل في مجال الإعلام؟

في بدايتى كنت أعمل مضيفة في شركة مصر للطيران وبعد فترة شعرت أنى محتاجة أن أغير مهنتى، حيث كنت أريد أن أحقق رغبة والدى في أن أكون مذيعة، حيث كان يرغب بأن أكون مذيعة في التليفزيون، فقدمت في التليفزيون من أجل العمل فيه، ودخلت في اختبارات طويلة .