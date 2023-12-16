شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم إلهام شاهين ونبيلة عبيد فى مهرجان الأمل السينمائى بـ مونت كارلو.. "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة إلهام شاهين عن صور من تكريمها في مهرجان الأمل السينمائي الدولي الذي أقيم في مونت كارلو، حيث كانت شاهين برفقة صديقتها النجمة نبيلة عبيد والتي أهديت دورة المهرجان لاسمها.



إلهام شاهين



تكريم إلهام شاهين



كلمة إلهام شاهين في المهرجان

كما نشرت شاهين صورًا تجمعها بعبيد من خلال حسابها علي حساب إنستجرام الخاص بها وعلقت عليها بـ"مع نبيلة عبيد فى مونت كارلو للمشاركة فى مهرجان الأمل السينمائى الدولى.. المتخصص فى أفلام عن ذوى الاحتياجات الخاصة".



الهام شاهين ونبيلة عبيد



الهام ونبيلة في مونت كارلو



الهام ونبيلة

وكان قد أعلن المخرج فادي اللوند رئيس مهرجان الأمل في الاتحاد الأوروبي تفاصيل الدورة الثالثة لمهرجان الأمل السينمائي والتي انطلقت فعالياتها في موناكو ومونت كارلو في الفترة من 14الي 18ديسمبر الجاري.

وأهديت الدورة لاسم الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد تقديرا لمشوارها الفني الحافل ولدورها المتمير في فيلم توت توت والذي قدمت فيه قضية من قضايا اصحاب الهمم ذلك هو رسالة المهرجان وهدفه.

كذلك تم تكريم الفنانة الهام شاهين تكريم خاص عن دعمها لذوي الاحتياجات الخاصة في فيلم" خالي من الكوليسترول"، ويذكر ان دورة العام الماضي بالمهرجان كانت باسم الفنان الكبير يحيى الفخراني وكرمت فيها ليلي علوي واحمد بدير.