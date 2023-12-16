شكرا لقرائتكم خبر عن ميريام فارس ترقص وتغنى لابنها ديف فى عيد ميلاده.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الأحداث السياسية التي تمر بها بعض الدول قررت النجمة اللبنانية ميريام فارس أن تدخل البهجة على ابنها ديف واحتفلت بعيد ميلاده بشكل عائلى اقتصر على عائلتها فقط، وقد شاركت ميريام متابعيها على صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام بصور من الحفل الذي حضرته، حيث ظهرت إلى جانب زوجها وطقليها جايدن وديف وهي تمرح معهما وتعانقهما وتغنى وترقص معهما.



عيد ميلاد ابن ميريام فارس عيد ميلاد ابن ميريام فارس



عيد ميلاد ابن ميريام فارس عيد ميلاد ابن ميريام فارس



عيد ميلاد ابن ميريام فارس عيد ميلاد ابن ميريام فارس



عيد ميلاد ابن ميريام فارس عيد ميلاد ابن ميريام فارس



عيد ميلاد ابن ميريام فارس عيد ميلاد ابن ميريام فارس



عيد ميلاد ابن ميريام فارس عيد ميلاد ابن ميريام فارس

يذكر أن النجمة اللبنانية طرحت ديو غنائى مع الكينج محمد منير بعنوان "الساحل الشمالى" وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا وتصدرت التريند عدة أيام كما طرحت أيضًا أغنية عراقية بعنوان "تزلزلها" استطاعت بها أن تحقق مشاهدة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعية والمنصات الإلكترونية.