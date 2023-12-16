شكرا لقرائتكم خبر عن جيمناى أفريقيا تستعرض 12 مشروعا لتطوير صناعة السينما بالتكنولوجيا بمهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض "جيمناي أفريقيا" 12 مشروعا وفكرة لتطوير وتسهيل عملية صناعة السينما عن طريق دمجها بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لا سيما أن التغيير المطرد والتطور التكنولوجي الذي تشهده الصناعات التجارية جعل وجود رؤية مشتركة بين كل المؤسسات والشركات الكبرى لرعاية المواهب الناشئة حتى تتمكن أي صناعة من مواكبة ما يحدث من تطور تكنولوجي.

والتطور التكنولوجي أمر لا يختلف عليه بالنسبة لصناعة السينما التي تشهد تطورًا بشكل مستمر وهو ما تهدف له "جيمناي أفريقيا" حيث استعرض كل صاحب فكرة أو صاحب مشروع من الشباب فكرته وطرحها علي لجنة التحكيم المكونة من بشري والمخرج مرقس عادل، عدلي توما، هدي المفتي، أحمد المرسي، بالإضافة إلى طرح أسئلة من الحضور على أصحاب هذه المشروعات.

شهدت الجلسة الكثير من المشروعات التي تفيد صناعة السينما والتي تعتمد علي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ابرزها، انتاج اعمال صديقة للبيئة، وفكرة عن اختيار اماكن التصوير عن طريق تطبيق للموبايل، وفكرة عن تحويل العمل الي لعبة، وفكرة عن اختيار ممثلين عن طريق موقع علي الانترنت وتطبيق للموبايل، وفكرة عن سينما الاطفال واستغلال موهبتهم واستخدامتهم للموبايل بشكل يومي.

وحضر الجلسة المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذى للأعمال فى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية،المنتج هشام سليمان، عمرو منسى المدير التنفيذي والمؤسس المشارك، هنا شيحا، بشرى، كمال زادة، مدير التصوير أحمد المرسى وداليا شوقى التى تقدم الجلسة، الفنانين صبا مبارك، محمد فراج وبسنت شوقى، هدى المفتى، المخرج شريف مندور، المخرج مرقس عادل، الفنانة كريمة منصور .

وتقام دورة استثنائية من مهرجان الجونة السينمائى بعد تأجيلها عن الموعد المحدد فى أكتوبر الماضى بسبب أحداث غزة، بعد إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، إلى جانب برنامج المهرجان، ليتضمن عـرض مجموعـة أفـلام عـن فلسطين بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني.

وتضم الدورة السادسة 23 فيلماً في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و15 فيلمًا في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و14 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام التي تعرض خارج المسابقة.