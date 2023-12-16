أحمد حاتم وداش ويسرى نصر الله يحضرون ماستر كلاس مروان حامد بالجونة

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القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانين على حضور ماستر كلاس المخرج مروان حامد المقام على هامش تكريمه بالدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى، ومن أبرز الحضور أحمد حاتم، أحمد داش، المخرج يسرى نصر الله، نور النبوى، المطرب أبو، الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة، الفنانة التونسية فاطمة ناصر، الفنانة التونسية سميرة مقرون، المخرج تامر عشرى، المخرج شريف البندارى، هشام عاشور، علا رشدى، الكاتبة إنجى علاء، سارة عبد الرحمن.



يسرى نصر الله يحضر ماستر كلاس مروان حامد بالجونة

يسرا فى مهرجان الجونة يسرا فى مهرجان الجونة

أحمد حاتم يحضر ماستر كلاس مروان حامد بالجونة أحمد حاتم يحضر ماستر كلاس مروان حامد بالجونة

ماستر كلاس مروان حامد بالجونة ماستر كلاس مروان حامد بالجونة

حضور ماستر كلاس مروان حامد بالجونة

ماستر كلاس مروان حامد بالجونة

ومنح مهرجان الجونة السينمائي جائرة "الإنجاز الإبداعي" للمخرج مروان حامد، وسلمتها له النجمة يسرا، ويأتي ذلك اعترافاً بمسيرته السينمائية الحافلة ومساهمته الجادة في رسم مشهد صناعة السينما المصرية والعربية المعاصر، وذلك من خلال أعمال متنوعة شكّلت نقلة فنية وتجارية في السنوات الأخيرة، فأصبح حامد من أهم المخرجين في مصر والعالم العربي، وبات يُعتبَر مؤسسة فنية متكاملة، تتولّى الإنتاج والإخراج.

تمتد مسيرة مروان حامد الفنية لأكثر من 20 عاماً، وتشمل إلى جانب الإخراج، الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، بالاضافة إلى إخراج العديد من الإعلانات التجارية والأفلام الوثائقية القصيرة.

تخرّج مروان حامد في المعهد العالي للسينما عام 1999، وعمل مساعد مخرج لشريف عرفة، قبل أن يبدأ مشواره الفني بالفيلم القصير "لي لي" المقتبس من قصّة قصيرة ليوسف إدريس. ولاقى الفيلم نجاحاً باهراً، فائزاً بالعديد من الجوائز الدولية، ومنها جائزة الجمهور في مهرجان كليرمون فيران، والجائزة الذهبية من أيام قرطاج السينمائية، والجائزة الفضية من مهرجان ميلانو للسينما الإفريقية.

في 2006، أخرج أول أفلامه الروائية الطويلة: "عمارة يعقوبيان". سيناريو وحيد حامد اقتبسه عن الرواية الأكثر مبيعاً لعلاء الأسواني. وضم الفيلم، الذي اعتُبر أضخم الانتاجات المصرية في ذلك الوقت، عدداً كبيراً من النجوم، من بينهم عادل إمام ونور الشريف ويسرا، واستكمل مشواره المليئ بالأفلام الكبيرة والناجحة.