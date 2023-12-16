عرض الفيلم السودانى "وداعًا جوليا" اليوم فى مهرجان الجونة

القاهرة - سامية سيد - يعرض الفيلم السوداني "وداعًا جوليا" للمخرج محمد كردفاني، ضمن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى، الساعة 6.30 مساء اليوم السبت بقاعة مركز الجونة للمؤتمرات، حيث يعرض الفيلم فى قسم الأفلام الروائية الطويلة.

فيلم "وداعاً جوليا" من إخراج وتأليف محمد كردفاني وبطولة الممثلة المسرحية والمغنية إيمان يوسف وعارضة الأزياء وملكة جمال جنوب السودان السابقة سيران رياك ويشارك في بطولتة نزار جمعة، وقير دويني وتصوير بيير دي فيليرز ومونتاج هبة عثمان، ومهندسة الصوت رنا عيد وتصميم أزياء محمد المر، وتدور أحداثه في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب منى، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها أكرم، بمقتل رجل جنوبي، ثم تقوم بتعيين زوجته جوليا التي تبحث عنه كخادمة في منزلها ومساعدتها سعياً للتطهر من الإحساس بالذنب.

وحصل فيلم "وداعا جوليا" على عرضه الأول في المملكة المتحدة في مهرجان لندن السينمائي، وحصد الفيلم عدد من الجوائز الدولية حيث فاز بجائزة روجر إيبرت في مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي، جائزتين من مهرجان الحرب على الشاشة في فرنسا، وهما جائزة الجمهور وجائزة الصحافة، وحصد أيضًا 3 جوائز دولية في مهرجان Paysages de Cinéastes وهي جائزة لجنة تحكيم الصاعدين، وجائزة الجمهور، وجائزة لجنة تحكيم المرأة ، كما فاز بجائزة أفضل فيلم إفريقي في جوائز سبتيموس الدولية.

وانطلقت مسيرة فيلم "وداعًا جوليا" مع الجوائز من مهرجان كان السينمائي الدولي حيث فاز بجائزة الحرية وشهد عرضه العالمي الأول. كما وقع اختيار السودان عليه لتمثيلها في الحفل الـ96 من جوائز الأوسكار للمنافسة على أفضل فيلم دولي لعام 2024.وكان الفيلم قد شارك في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي، ومهرجان ملبورن السينمائي الدولي.

وافتتحت فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته السادسة مساء أول أمس الخميس، حيث تقام دورة استثنائية من المهرجان بعد تأجيلها عن الموعد المحدد فى أكتوبر الماضى بسبب أحداث غزة، بعد إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، إلى جانب برنامج المهرجان، ليتضمن عـرض مجموعـة أفـلام عـن فلسطين بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني.