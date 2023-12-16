مبلغ خيالي.. تقاضاه ويل سميث لحضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي

ميرنا وليد - بيروت - كشفت مجلة Variety الأميركية عن المبلغ الذي تقاضاه نجوم هوليوود لحضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثالثة، في المملكة العربية السعودية، وحسب ما كشفت المجلة أن النجم العالمي ويل سميث تلقى مليون دولار للحضور وحصلت غوينيث بالترو على مبلغ أكبر.



يعد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي منصة فريدة وراسخة للاحتفاء بالسينما والتقاء الثقافات، مع احتضانها للقصص التي تضمن جميع مناحي الحياة، كما يمثل المهرجان منصة سينمائية شاملة تعزز التنوع في جميع جوانب السرد وصناعة الأفلام، لذا فإنه بات يعد ليس مجرد مهرجان لمشاهدة الأفلام وحسب، بل تجربة ثرية ومتكاملة، تحتفي بكل أبعاد صناعة السينما. وتتجسد كل هذه الأبعاد في أجواء التواصل والتنوع والتبادل الثقافي، لتتجلى في شعار هذا العام: "قصتك، بمهرجانك".