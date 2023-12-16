مروان حامد يكشف أمراً غريباً عند تصوريه فيلمه الشهير : " عمارة يعقوبيان "

ميرنا وليد - بيروت - صرح المخرج المصري مروان حامد خلال ندوة تكريمه في مهرجان الجونة السينمائي: "لقد اختلف الانتاج مع ملاك عمارة يعقوبيان في وسط البلد، ولم نستطع التوصل لاتفاق يسمح بالتصوير، ولكن سريعا دخلت في معاينات جديدة مع مهندس الديكور فوزي العوامري وتوصلنا لعقار مشابه تماما لشكل عمارة النص فنياً وتاريخياً".



واشار مروان حامد أن صانع الفيلم يجب أن يتحلى بمرونة تسمح له بتقديم ما يريد في ضوء المعطيات المطروحة والمتاحة على الأرض للخروج بأفضل صورة.

مروان حامد هو مخرج مصري، تخرج من المعهد العالي للسينما عام 1999، بدأ عمله بالسينما كمخرج مساعد في عدد كبير من الأفلام السينمائية والإعلانات التجارية، وأثناء دراسته بالمعهد أخرج عدداً من الأفلام القصيرة والوثائقية، أبرزها الفيلم الروائي (لي لي) المأخوذ عن قصة قصيرة للكاتب (يوسف إدريس)، والذي نال عنه العديد من الجوائز الدولية..

خلال عام 2006، أخرج فيلمه الروائي الطويل (عمارة يعقوبيان) وساعد في إخراج حلقتين من مسلسل (لحظات حرجة) في موسمه الأول، كما أنجز بعدها عدداً من الأفلام الروائية الطويلة مثل: (إبراهيم الأبيض) عام 2009، و(الفيل الأزرق) المأخوذ عن رواية أحمد مراد عام 2014.