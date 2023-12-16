هل رفضت كاملة أبو ذكري التعاون مع تامر حسني.. هذا ما كشفه

ميرنا وليد - بيروت - رد الفنان المصري تامر حسني على تصريحات المخرجة كاملة أبو ذكري والتي نفت كل الشائعات التي أشارت إلى أنها رفضت التعاون معه.

وكتب تامر حسني عبر خاصة القصص القصيرة في حسابه الخاص مؤكداً على مفيها هذه الإشاعات ومتمنياً العمل معها قائلاً: "أستاذة كاملة ولا يهمك معلش فيه ناس أكل عيشها الإشاعات وإنتي اللي حبيبتي وأنا اللي بحبك وبحب كل شغلك وفخور بيكي وأتمنى فعلًا نتقابل فنيًا وأنا اللي أروح لدماغك الجميلة لو شايفاني في عمل جاد ويعبر عن الناس.. هثق في مين قدك يا أستاذة؟!".

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