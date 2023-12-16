فن ومشاهير

إلهام شاهين مع نبيلة عبيد في مهرجان الأمل السينمائي لذوي الاحتياجات الخاصة (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورًا تجمعها بالفنانة نبيلة عبيد، خلال حضورهن مهرجان الأمل السينمائي الدولي، في مونت كارلو، المتخصص في أفلام لذوي الاحتياجات الخاصة، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام".

وعلقت إلهام على الصور :" مع نبيلة عبيد في مونت كارلو للمشاركة، في مهرجان الأمل السينمائي الدولي

المتخصص في أفلام عن ذوي الاحتياجات الخاصة".

يذكر أن إلهام شاهين تم تكريمها مؤخرًا على هامش مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ 39 والتي حملت اسمها وأقيمت ندوة حضرها العديد من نجوم الفن منهم الفنان محمود حميدة.

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محررين الخليج 365

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